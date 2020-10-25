Заря разгромила львовский Рух в рамках 7-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Львовянам удавалось сохранять свои ворота на замке вплоть до начала второго тайма. Только после двух удалений в составе Руха луганчане начали забивать и до конца игры сделали это аж четыре раза.

Рух вдевятером потерпел разгромное поражение от Зари – луганчане одержали первую домашнюю победу в УПЛ

Таким образом, Заря набрала девять очков и поднялась на седьмую позицию в турнирной таблице УПЛ. ДРух, имея в активе два зачетных балла, держится на предпоследней строчке.