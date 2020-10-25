Заря – Рух – 4:0 – видео голов и обзор матча с двумя удалениями
22:17 - Читати українською
Заря разгромила львовский Рух в рамках 7-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
90+2’ Аллахьяр Сайядманеш
Ярослав Мартынюк 48’
Роман Гагун 45+3’
48’ Ярослав Мартынюк
45+3’ Роман Гагун
90+2’ Аллахьяр Сайядманеш
Львовянам удавалось сохранять свои ворота на замке вплоть до начала второго тайма. Только после двух удалений в составе Руха луганчане начали забивать и до конца игры сделали это аж четыре раза.
Рух вдевятером потерпел разгромное поражение от Зари – луганчане одержали первую домашнюю победу в УПЛ
Таким образом, Заря набрала девять очков и поднялась на седьмую позицию в турнирной таблице УПЛ. ДРух, имея в активе два зачетных балла, держится на предпоследней строчке.
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