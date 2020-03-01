Зоря – Олімпік: анонс матчу УПЛ

Зоря в рамках 20-го туру УПЛ приймає Олімпік. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Зоря – Олімпік

1 березня, Запоріжжя, Славутич Арена, 14:00

Головний арбітр: Сергій Бойко (Київська область)

Телетрансляція на каналі "УНІАН", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Зоря продовжує вести боротьбу за медалі. Перегравши Маріуполь у доволі рівному матчі в першому турі нового року, "мужики" дещо відірвалися від конкурентів знизу, а після поразки Динамо в п'ятницю у Дніпрі підопічні Віктора Скрипника отримали можливість повернутися на друге місце в УПЛ. Існують великі сумніви щодо того, чи зможе його команда витримати темп претендента на ЛЧ, але в справі боротьби за третю сходинку перемога над Олімпіком прямо зараз луганцям дуже потрібна – Десна всього в одному очку позаду, а від олександрійців можна відірватися аж на шість.

Статистика протистояння Зорі з Олімпіком

Всього: 13 матчів, 6 перемог Зорі, 5 нічиїх, 2 перемоги Олімпіка, різниця м’ячів 27-10.

У Прем’єр-лізі: 13 матчів (+6, =5, -2, 27-10)

Скрипник: Краще зробити паузу, назбирати грошей – і щоб VAR був на кожній грі

"Олімпійці" непогано пройшли кінець минулого року й стали чемпіонами зимових зборів, не зазнавши жодної поразки, однак у першому ж матчі після поновлення чемпіонату підопічних Вісенте Гомеса несподівано прибив Львів. При цьому ведучий шоу ТаТоТаке Михайло Співаковський заявив, що головний тренер залишився незадоволений селекційною роботою клубу й ще у міжсезоння написав заяву на звільнення, а в травні команді буде потрібен новий тренер. Все це не найкращим чином впливає на боротьбу донеччан за плей-оф ЛЄ, та і за виживання також – до восьмого місця чотири очки, а від останнього Олімпік відділяють шість.

Попередній матч. 28.09.2019. 9-й тур чемпіонату України-2019/2020

Олімпік – Зоря – 0:5

Голи: Юрченко, 40, Русин, 53, 87, Лєднєв, 73, Кабаєв, 80

Кадрова ситуація

Травмовані: Шевченко (Зоря)

Дискваліфіковані: Цимбалюк (Олімпік)

Найбільша перемога Зорі: 28.09.2019. 9-й тур чемпіонату України-2019/2020

Олімпік – Зоря – 0:5



Найрезультативніші матчі: 28.02.2015. 15-й тур чемпіонату України-2014/2015

Зоря – Олімпік – 5:1



29.10.2017. 15-й тур чемпіонату України-2017/2018

Олімпік – Зоря – 3:3

Орієнтовні склади на матч Зоря – Олімпік

Зоря: Махарадзе – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Лєднєв, Юрченко, Цвек, Хомченовський – Перовіч

Олімпік: Кичак – Литвин, Гришко, Зотько, Лебеденко – Кравченко – Чогадзе, Політило, Кравчук, Балашов – Шахаб

"Родзинки" матчу:

– Зоря може пропустити 800-й гол в Чемпіонатах (ще 3 м’ячі).

– Зоря в УПЛ на своєму полі не забиває голів "олімпійцям" впродовж 206-ти хвилин.

– Програшна серія олімпійців в УПЛ триває чотири гри.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Зоря не дуже вразила у матчі з Маріуполем, але здобула позитивний результат і показала потенціал. Команда явно набиратиме по ходу сезону, а нинішній ослаблений кадровими втратами та клубними проблемами Олімпік виглядає непоганим трампліном – луганцям до снаги його переграти. Підопічні Віктора Скрипника повинні здобути перемогу, хоча й не без труднощів.

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