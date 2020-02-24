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Скрипник: Краще зробити паузу, назбирати грошей – і щоб VAR був на кожній грі

14:22 209 Читать на русском
Скрипник: Краще зробити паузу, назбирати грошей – і щоб VAR був на кожній грі
Віктор Скрипник / ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився своєю думкою щодо впровадження системи VAR в УПЛ.

"Якщо робити, то робити для всіх, а не тільки в якихось вибіркових іграх. Я думаю, що краще зробити паузу, назбирати грошей – і щоб VAR був на кожній грі УПЛ. А не два матчі в турі, а в якихось іграх рішення суддів будуть тлумачитися по-різному", – сказав Скрипник у програмі Профутбол.

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Нагадаємо, президент УАФ Андрій Павелко розповів, що організація має намір поступово збільшувати кількість матчів з VAR, але для цього до фінансування роботи системи повинні долучитись клуби.

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Теги
Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник Відеоасистент арбітра (VAR)
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