Заря – Олимпик: анонс матча УПЛ

Заря в рамках 20-го тура УПЛ принимает Олимпик. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Заря – Олимпик

1 марта, Запорожье, Славутич Арена, 14:00

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Телетрансляция на канале "УНИАН", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Заря продолжает вести борьбу за медали. Переиграв Мариуполь в довольно равном матче в первом туре нового года, "мужики" несколько оторвались от конкурентов снизу, а после поражения Динамо в пятницу в Днепре подопечные Виктора Скрипника получили возможность вернуться на второе место в УПЛ. Существуют большие сомнения относительно того, сможет ли его команда выдержать темп претендента на ЛЧ, но в деле борьбы за третье место победа над Олимпиком прямо сейчас луганчанам очень нужна – Десна всего в одном очке позади, а от александрийцев можно оторваться на целых шесть.

Статистика противостояния Зари с Олимпиком

Всего: 13 матчей, 6 побед Зари, 5 ничьих, 2 победы Олимпика, разница мячей 27-10.

В Премьер-лиге: 13 матчей (+6, =5, -2, 27-10)

Скрипник: Лучше сделать паузу, накопить – и чтобы VAR был на каждой игре

"Олимпийцы" неплохо прошли конец прошлого года и стали чемпионами зимних сборов, не потерпев ни одного поражения, однако в первом же матче после возобновления чемпионата подопечных Висенте Гомеса неожиданно прибил Львов. При этом ведущий шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский заявил, что главный тренер остался недоволен селекционной работой клуба и ещё в межсезонье написал заявление на увольнение, а в мае команде потребуется новый тренер. Все это не лучшим образом влияет на борьбу дончан за плей-офф ЛЕ, да и за выживание тоже – до восьмого места четыре очка, а от последнего Олимпик отделяют шесть.

Предыдущий матч. 28.09.2019. 9-й тур чемпионата Украины-2019/2020

Олимпик – Заря – 0:5

Голы: Юрченко, 40, Русин, 53, 87, Леднев, 73, Кабаев, 80

Кадровая ситуация

Травмированные: Шевченко (Зоря)

Дисквалифицированы: Цымбалюк (Олимпик)

Самая крупная победа Зари: 28.09.2019. 9-й тур чемпионата Украины-2019/2020

Олимпик – Заря – 0:5



Результативные матчи: 28.02.2015. 15-й тур чемпионата Украины-2014/2015

Заря – Олимпик – 5:1



29.10.2017. 15-й тур чемпионата Украины-2017/2018

Олимпик – Шахтер – 3:3

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Олимпик

Заря: Махарадзе – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Леднев, Юрченко, Цвек, Хомченовский – Перович

Олимпик: Кичак – Литвин, Гришко, Зотько, Лебеденко – Кравченко – Чогадзе, Политыло, Кравчук, Балашов – Шахаб

"Изюминки" матча:

– Заря может пропустить 800-й гол в чемпионатах (ещё 3 мяча).

– Заря в УПЛ на своём поле не забивает голов "олимпийцам" на протяжении 206-ти минут.

– Проигрышная серия олимпийцев в УПЛ длится четыре игры.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Заря не слишком впечатлила в матче с Мариуполем, но добыла положительный результат и показала потенциал. Команда явно будет набирать по ходу сезона, а нынешний ослабленный кадровыми потерями и клубными проблемами Олимпик выглядит неплохим трамплином – луганчанам он по плечу. Подопечные Виктора Скрипника должны переиграть дончан, хотя и не без трудностей.

Мёртвая Премьер-лига. Как середняки, отсталое руководство и Динамо с Шахтером убили украинский чемпионат