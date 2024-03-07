До кінця зимової паузи здавалося, що Минай стане стабільним постачальником очок для команд будь-якого штибу. Втрата 13 футболістів основного ростеру по завершенню осінньої частини сезону, прихід недосвідченого Желько Любеновіча замість Володимира Шарана, 9 нових гравців у складі (з великою кількістю молоді) – все це обіцяло завершитись вильотом з УПЛ ще десь наприкінці квітня.

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От тільки закарпатцям забули нагадати, що вони тепер безнадійні. Не знаючи про цей факт, "лисиці" взяли та й набрали 4 очки у перших двох турах – а могли взяти і максимум! І це у матчах проти СК Дніпро-1 та Металіста 1925. Що найбільш цікаво, Минай грав якщо не краще за своїх суперників, то точно не гірше. Був навіть добре поставлений пресинг!

Поки що важко повірити, що подібний ривок не є випадковістю. Кадрова політика клубу та загальний рівень виконавців обов'язково дадуться взнаки. Минай скоро отримає вагон поразок. Тим не менш, питання щодо виживання в УПЛ стало відкритим – підопічні Желько Любеновіча відстають від зони плей-офф всього на 5 очок, а до рятівної 12-ї сходинки бракує 6-ти. Для порятунку потрібно не так і багато.

І не можна сказати, що сьогоднішній суперник серйозніший за попередніх. Так, Зоря стартувала з перемоги над Ворсклою та нічиєї з Олександрією, однак забити вдалося всього 1 гол – та і той зі стандарту. Поки що тільки штрафні й кутові луганців виглядають грізно (їх реально пропрацювали на зборах), а от всі інші аспекти у грі відзначити важко.

У футболі підопічних Юрія Коваля дуже багато помилок і сумбуру, зате мало ідей і моментів. З тією ж Олександрією команда награла лишень на 0,43 очікуваних голи. У "чорно-білих" поки що зберігається потенціал до хорошої контргри й епізодичного контрпресингу, але в цілому поки що все складно. Таку Зорю минайці можуть і прибити.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вантух, Мацапура – Воробчак

Дискваліфіковані: Джордан, Мишньов – Петько

Орієнтовні склади на матч Зоря – Минай

Зоря: Сапутін – Бутко, Боль, Батагов, Жунінью – Яцик, Башіч – Кирюханцев, Чурко, Антюх – Герреро

Минай: Кемкін – Чуєв, Прокопчук, Нємчанінов – Дмитрук, Вітенчук, Семотюк, Корнійчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Важко робити якісь прогнози на цей матч. Поки що команди виглядають приблизно рівними за грою. Обидві борються за виживання, а значить все вирішить рандом. Можна очікувати хіба що на голи, однак навряд чи вони проб'ють ТБ 2,5.

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