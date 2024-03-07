До конца зимней паузы казалось, что Минай станет стабильным поставщиком очков для команд любого пошиба. Потеря 13 футболистов основного ростера по завершению осенней части сезона, приход неопытного Желько Любеновича вместо Владимира Шарана, 9 новых игроков в составе (с большим количеством молодежи) – все это обещало завершиться вылетом из УПЛ еще где-то в конце апреля.

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Вот только закарпатцам забыли напомнить, что они теперь безнадежны. Не зная об этом факте, "лисы" взяли да и набрали 4 очка в первых двух турах – а могли взять и максимум! И это в матчах против СК Днепр-1 и Металлиста 1925. Что наиболее интересно, Минай играл если не лучше своих соперников, то точно не хуже. Был даже хорошо поставленный прессинг!

Пока что трудно поверить, что подобный рывок не является случайностью. Кадровая политика клуба и общий уровень исполнителей обязательно дадут о себе знать. Минай скоро получит вагон поражений. Тем не менее, вопрос о выживании в УПЛ стал открытым – Подопечные Желько Любеновича отстают от зоны плей-офф всего на 5 очков, а до спасительной 12-й строчки не хватает 6-ти. Для спасения нужно не так и много.

И нельзя сказать, что сегодняшний соперник серьезнее предыдущих. Так, Заря стартовала с победы над Ворсклой и ничьей с Александрией, однако забить удалось всего 1 гол – да и тот со стандарта. Пока что только штрафные и угловые луганчан выглядят грозно (их реально проработали на сборах), а вот все остальные аспекты в игре отметить трудно.

В футболе подопечных Юрия Коваля очень много ошибок и сумбура, зато мало идей и моментов. С той же Александрией команда наиграла только на 0,43 ожидаемых гола. У "черно-белых" пока что сохраняется потенциал к хорошей контригре и эпизодическому контрпрессингу, но в целом пока что все сложно. Такую Зарю минайцы могут и прибить.

Кадровая ситуация

Травмированы: Вантух, Мацапура – Воробчак

Дисквалифицированные: Джордан, Мишнев – Петько

Ориентировочные составы на матч Заря – Минай

Заря: Сапутин – Бутко, Боль, Батагов, Жуниньо – Яцик, Башич – Кирюханцев, Чурко, Антюх – Герреро

Минай: Кемкин – Чуев, Прокопчук, Немчанинов – Дмитрук, Витенчук, Семотюк, Корнийчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Трудно делать какие-то прогнозы на этот матч. Пока команды выглядят примерно равными по игре. Обе борются за выживание, а значит все решит рандом. Можно ожидать разве что на голы, однако вряд ли они пробьют ТБ 2,5.

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