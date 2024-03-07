Динамо підходить до поєдинку проти Вереса з вражаючою переможною серією. "Біло-сині" виграли 6 матчів поспіль, жодного разу не втративши очок під керівництвом Олександра Шовковського – а суперники були дуже серйозними. До зими такий різкий ривок пояснювався спрощенням тактичних установок і ставкою на швидкі вертикальні контратаки, однак навесні команда стала грати у більш просунутий футбол.

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Якщо коротко – Динамо повернулося до позиційного футболу, працюючи від володіння й велику кількість перепасовок. Це викликало занепокоєння ще на зборах, адже кадровий ресурс здавався обмеженим для такої гри. У матчах з Металістом 1925 і Чорноморцем дійсно виникали певні проблеми, але загалом столичний колектив виявився дуже добре підготованим.

"Біло-сині" стабільно створюють моменти у пристойній кількості. Із Металістом 1925 їх було більше, з одеситами менше, однак в цілому перевага за очікуваними голами та очікуваною гостротою передач була помітною. Крім того, динамівці істотно додали в пресингу – як колективно, так і індивідуально (особливо це помітно по Шапаренку з його прекрасними показниками на м'ячі й без м'яча).

Зрештою, варто відзначити диверсифікацію ідей у позиційному наступі. Раніше кияни виглядали критично залежними від форми Буяльського – вплив і досі залишається великим, але Олександр Шовковський зміг підготувати команду до відсутності Віталія. У поєдинку з Чорноморцем лідера замінив Шепелєв, який не став відтворювати його функціонал – Динамо просто змінило паттерни в атаці, більше входячи у штрафний з флангів і виконуючи проникні передачі з напівфлангу під подальший пас у спини (катбек).

Все це не значить, що Динамо виглядає ідеально. Існують проблеми з конверсією володіння в гостроту, є вразливість під інтенсивним пресингом, та й індивідуальні помилки в обороні нікуди не поділись. Рано чи пізно на даних вразливостях хтось зіграє – але це свідома плата за спробу демонструвати позиційний домінуючий футбол при нинішніх кадрах. Перемога над тим же Чорноморцем (1:0) виявилась доволі неоднозначною, особливо якщо порівнювати з виносом Металіста 1925.

Тим не менш, команда керована, у неї є грамотно відпрацьовані ідеї та помітний прогрес. Динамо вже не хаотично топчеться на місці – нині зрозуміло, куди колектив рухається, що він хоче і чого бракує. До того ж, помітним стало підвищення ефективності Шапаренка, Бражка й Кабаєва, а Вівчаренко несподівано увірвався у старт замість Дубінчака. Вже повернувся Тимчик, а сьогодні на полі може з'явитись і Ярмоленко – він тренувався у загальній групі, хоча поки під питанням.

Словом, Динамо набирає хід і обіцяє стати ще сильнішим, тож Вересу не позаздриш. Рівняни і на тлі значно слабших опонентів не змогли зачепитись за очки – у попередніх двох турах вони зазнали поразок від Колоса й Ворскли, пропустивши 4 голи при 1 забитому. Це трішки розчаровує, враховуючи посилення кадрової глибини та прихід нового тренера, аналітиків і менеджерів. Клуб дуже хоче розвитку, але на полі поки не йде.

Вдвічі прикро, що рівнянам банально не щастить. Той же Колос нічого особливого проти Вереса не створив, скориставшись двома простими помилками рівнян – та і з Ворсклою не щастило з відскоками при дворазовій перевазі за xG. З іншого боку, слід відзначити марнотратство "народного клубу", адже моментів створили на 2,43 очікуваних голи, а реалізували всього один. Загалом же по сезону недозабито аж 10 голів!

Хоча й ідеалізувати підопічних Олега Шандрука не слід. Все ж, помітна проблема других таймів – рівняни відчутно здають в ефективності по перерві. Також був момент, коли при грі на рідному стадіоні футболісти не вгадували з довжиною шипів. Все це намагаються виправити, от тільки часу у Вереса критично мало. Колектив тримається у зоні прямого вильоту, відстаючи від зони плей-офф вже на три очки.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ярмоленко (під питанням), Буяльський, Біловар, Малиш (усі – Динамо)

Дискваліфіковані: Бражко (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Верес – Динамо

Верес: Когут – Морозко, Кучеренко, Сезар, Шевченко – Банада, Кучеров – Шастал, Сікейра, Дахновський – Мрвальєвіч

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко – Андрієвський – Волошин, Шепелєв, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Для Вереса такі матчі – це, перш за все, свято. Як для вболівальників, так і для футболістів, адже завжди хочеться проявити себе на тлі найсильніших (та й готуватись до них приємніше). Очки набиратимуть в інших матчах. Таким чином, на рівнян нічого не тисне – і в цьому криється головна небезпека "народного клубу".

Але однієї психологічної стійкості для успіху з Динамо замало. Поки що Верес не здатний зачепитись за очки навіть з максимально вразливою Ворсклою, а Колосу команда взагалі згоріла всуху. Так, можна спробувати припаркуватись в низькому блоці – це точно створить киянам проблеми, однак навряд чи гранда здивуєш "автобусом".

Підопічні Олександра Шовковського навесні розкатали Віктора Скрипника та Романа Григорчука – а у них і склад перспективніший, і гра без м'яча агресивніша, і досвід тріумфів над грандами більший. Навряд чи Верес здатний видати кращий футбол, тож ставимо на перемогу "біло-синіх".

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