Міхал Пробєж визначився з гравцями, які готуватимуться до старту чемпіонату Європи у Німеччині.

Тренерський штаб збірної Польщі оголосив розширену заявку на Євро-2024, повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу.

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Виклик у "Кадру" отримали 29 гравців, трьох з яких згодом відчеплять від основи.

Воротарі: Лукаш Скорупскі (Болонья), Войцех Щенсни (Ювентус), Марцін Булка (Ніцца), Олівер Зих (Пуща).

Захисники: Ян Беднарек (Саутгемптон), Бартош Берешиньскі (Емполі), Павел Бохнєвіч (Херенвен), Павел Давідовіч (Верона), Якуб Ківйор (Арсенал), Бартош Саламон (Лех Познань), Тимотеуш Пухач (Кайзерслаутерн), Себастьян Валюкевіч (Емполі).

Півзахисники: Пшемислав Франковскі (Ланс), Якуб Модер (Брайтон), Якуб Пьотровскі (Лудогорець), Бартош Сліш (Атланта Юнайтед), Даміан Шиманскі (АЕК Афіни), Себастьян Шиманьскі (Фенербахче), Нікола Залевскі (Рома), Пйотр Зєліньскі (Наполі), Каміль Гросіцкі (Погонь Щецин), Тарас Романчук (Ягеллонія), Кацпер Урбанскі (Болонья), Міхал Скураш (Брюгге).

Нападники: Роберт Лєвандовскі (Барселона), Кароль Свідерскі (Верона), Аркадіуш Мілік (Ювентус), Кшиштоф Пйонтек (Істанбул), Адам Букса (Антальяспор).

До слова, Романчук – уродженець Ковеля. В Ягеллонію перейшов у 2014 році. У 2018-му він змінив громадянство і навіть отримав виклик до збірної Польщі, за яку дебютував у товариському матчі проти Південної Кореї (3:2).

Нагадаємо, на груповому етапі Євро-2024 Польща зіграє з Нідерландами, Австрією та Францією. Перед стартом на чемпіонаті Європи "Кадра" 7 червня проведе спаринг зі збірною України.

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