Зоря і Маккабі Тель-Авів зіграли у четвертому турі групового раунду Ліги конференцій 2023/24. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Поєдинок розпочався вкрай невдало для Зорі – вже на 7-й хвилині Лукассен прийняв м'яч спиною до воріт та пробив п'яткою повз Турбаєвського. В середині першого тайму Перец подвоїв перевагу, забігши у штрафний поміж захисників Зорі, та без проблем головою замкнувши навіс Захаві.

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Він же оформив дубль наприкінці першого тайму, цього разу замкнувши подачу Мілсона. Зоря намагалась відігратись та забила на 57 хвилині, але гол Мічіна скасували після перегляду VAR. Алефіренко все ж забив гол престижу, але на більше Зоря не спромоглась.