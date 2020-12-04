"Я вважаю, що гравцям просто не пощастило. Ми багато вклали в цю гру, показали достатньо якісних моментів і мали хороші шанси. Мені здається, це був просто нефарт для гравців. Ми показали величезне бажання виграти матч.

Зоря – Лестер – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Воротар Зорі здійснив кілька хороших сейвів, а потім ми втратили кілька можливостей. Але за грою, ми виглядали як команда, яка дійсно може атакувати і забивати.

Я відчуваю, що гравці засмучені, адже, повторюсь, вони так багато вклали в гру.

Я не можу звинувачувати своїх гравців. Послухайте, у нас п'ять матчів, три перемоги, одна нічия, і ми розчаровані програшем сьогодні ввечері, але були обставини, що пом'якшують наш розпач.

У нас було багато помилок у грі, але в цілому футболісти заслуговували більшого. Ми вийдемо перемагати на останній матч, щоб посісти перше місце у групі", – цитує Роджерса офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, саме Лестер та Брага оформили достроковий вихід у плей-офф Ліги Європи, залишивши позаду Зорю та АЕК.

Зоря вирвала перемогу над Лестером, але втратила шанси на плей-офф Ліги Європи