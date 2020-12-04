"Я считаю, что игрокам просто не повезло. Мы много вложили в эту игру, показали достаточно качественных моментов и имели хорошие шансы. Мне кажется, это был просто нефарт для игроков. Мы показали огромное желание выиграть матч.

Заря – Лестер – 1:0 – видео гола и обзор матча

Вратарь Зари совершил несколько хороших сейвов, а потом мы потеряли несколько возможностей. Но по игре, мы выглядели как команда, которая действительно может атаковать и забивать.

Я чувствую, что игроки расстроены, ведь, повторюсь, они так много вложили в игру.

Я не могу винить своих игроков. Послушайте, у нас пять матчей, три победы, одна ничья, и мы разочарованы проигрышем сегодня вечером, но были обстоятельства, смягчающие нашу грусть.

У нас было много ошибок в игре, но в целом футболисты заслуживали большего. Мы выйдем побеждать на последний матч, чтобы занять первое место в группе", – цитирует Роджерса официальный сайт клуба.

Напомним, именно Лестер и Брага оформили досрочный выход в плей-офф Лиги Европы, оставив позади Зарю и АЕК.

Заря вырвала победу над Лестером, но потеряла шансы на плей-офф Лиги Европы