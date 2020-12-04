Заря – Лестер: Роджерс выделил одного из игроков луганского клуба на послематчевой пресс-конференции
Наставник Лестера Брендан Роджерс поделился впечатлениями от матча 5-го тура группового этапа ЛЕ против Зари (0:1).
"Я считаю, что игрокам просто не повезло. Мы много вложили в эту игру, показали достаточно качественных моментов и имели хорошие шансы. Мне кажется, это был просто нефарт для игроков. Мы показали огромное желание выиграть матч.
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Вратарь Зари совершил несколько хороших сейвов, а потом мы потеряли несколько возможностей. Но по игре, мы выглядели как команда, которая действительно может атаковать и забивать.
Я чувствую, что игроки расстроены, ведь, повторюсь, они так много вложили в игру.
Я не могу винить своих игроков. Послушайте, у нас пять матчей, три победы, одна ничья, и мы разочарованы проигрышем сегодня вечером, но были обстоятельства, смягчающие нашу грусть.
У нас было много ошибок в игре, но в целом футболисты заслуживали большего. Мы выйдем побеждать на последний матч, чтобы занять первое место в группе", – цитирует Роджерса официальный сайт клуба.
Напомним, именно Лестер и Брага оформили досрочный выход в плей-офф Лиги Европы, оставив позади Зарю и АЕК.
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