Матч Зоря – Лестер розпочався о 19:55 за київським часом. Гра проходила у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію поєдинку, в якому луганців влаштовувала лише перемога для продовження боротьби за вихід із групи. У матчі першого туру в Англії Лестер розгромив Зорю з рахунком 3:0, а після 4-х турів команда Брендана Роджерса гарантувала собі 1/16 фіналу.

Зоря вирвала перемогу над Лестером, але втратила шанси на плей-офф Ліги Європи

Зоря відкрила рахунок лише на 84-й хвилині. Сайядманеш замкнув прострільну передачу та вивів луганців уперед. Щоправда, перемога Браги над АЕКом в паралельному матчі не залишила Зорі шансів на плей-офф. У команди Скрипника 6 очок та поточне 3 місце в групі. В останньому турі Зоря зіграє на виїзді з Брагою.