Зоря стартувала в груповому етапі Ліги Європи з трьох поразок, але зберігала шанси на плей-офф завдяки перемозі на АЕКом в попередньому турі. Лестер вже гарантував собі вихід з групи, тому приїхав до України неоптимальним складом.

Не було Варді, Шмейхеля, Еванса та Тілеманса, а в обороні вперше після травм вийшли Перейра та Сьоюнджю. У Зорі були питання щодо центру захисту – на місце дискваліфікованого Вернидуба опустився Іванісеня. А ворота луганців несподівано захищав не Шевченко, а Васіль.

Зоря – Лестер – відео гола й огляд матчу

Початок зустрічі залишився за Зорею. Господарі активно йшли вперед, великими силами розташовувалися у чужих володіннях, навантажували задню лінію суперника. Вже на третій хвилині пройшла класна атака через центр: луганці вивалювалися 4 в 2, Кабаєв віддав на Кочергіна, але той не переграв голкіпера в ближньому куті.

Кочергін загалом виділявся активністю, брав на себе ініціативу, сміливо віддавав нестандартні передачі та бив по воротах. Експериментальна оборона Лестера не встигала за підопічними Віктора Скрипника. Сьоюнджю знову отримав пошкодження, а Фофана, який його замінив, покращив ситуацію в захисті.

До середини тайму Лестер нічогісінько не показав в атаці. Лише поодинокі навіси у штрафний майданчик, які легко знімали "чорно-білі". Дриблінг Ундера також особливої загрози не становив. Перші удари завдали Джастін і Ундер – дуже неточно. У другій половині першого тайму гості нарешті взяли м'яч під контроль і почали щось придумувати попереду.

Суператака завершилася виходом Ундера сам на сам з Васілем, але турок пробив повз дальню стійку. Зоря відповіла потужним пострілом Циганікса після кутового (парирував голкіпер) та відвела гру від власних воріт. До перерви команди обмінялися напівмоментами. Барнс зліва залетів у штрафний, хитнув Іванісеню, але пробив погано. Юрченко ефектним закиданням шукав Громова, однак той програв позиційну боротьбу.

Другий тайм розпочався з атак Лестера, які, щоправда, завершувалися бездарними ударами. Ундеру бажання було не позичати, однак партнери його не завжди розуміли, а самому Дженгізу бракувало ефективності. Зоря ж періодично будувала швидкі випади. Кочергін прорвався лівим флангом і навісив – Юрченко головою пробив у поперечину. Інші подачі у штрафний майданчик англійців були неточними.

Надалі суперники почергово переходили в позиційні атаки, але із завершенням були проблеми і в тих, і в інших. Все ж Лестер діяв гостріше. Ундер накинув точно на голову Фофана, а той з кількох метрів не влучив у ворота. Іхеаначо та Маддісон потужними ударами перевірили пильність Васіля – голкіпер Зорі гідно вийшов з епізоду.

А на 84-й хвилині Зоря забила вирішальний гол. Луганці перехопили м'яч на чужій половині, перевели атаку на лівий фланг Кочергіну, потім направо Фаворову, а той чудово прострілив вздовж воріт. Сайядманеш, який за кілька хвилин до того вийшов на заміну, замкнув дальню стійку та переправив м'яч у порожні ворота! 1:0! Васіль на останніх секундах робить ефектний сейв після удару Ундера! Перемога!

Зоря обіграла Лестер, набрала 6 очок і піднялася на третє місце в групі G. Втім, усі шанси на вихід у плей-офф згоріли, адже Брага паралельно здолала АЕК і гарантувала собі щонайменше другу сходинку. Лестер з 10 пунктами залишився першим. Наступного тижня Зоря поїде в Португалію в гості до Браги, але перемога в останньому турі не допоможе українцям.