Зоря – Еспаньйол: іспанці вилетіли до України на матч Ліги Європи

Суперник Зорі у плей-офф Ліги Європи Еспаньйол вилетів на матч-відповідь до України.

Еспаньйол вирушив до України на матч-відповідь плей-офф Ліги Європи проти Зорі, передає іспанський клуб у своєму твіттері.

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Відзначимо, що каталонський клуб взяв до України 28 гравців. Нагадаємо, перший матч завершився поразкою луганців 1:3.

Додамо, що матч Зоря – Еспаньйол відбудеться 29 серпня у Запоріжжі на стадіоні Славутич Арена. Початок гри о 20:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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