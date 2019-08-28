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Зоря – Еспаньйол: іспанці вилетіли до України на матч Ліги Європи

11:34 142 Читать на русском
Зоря – Еспаньйол: іспанці вилетіли до України на матч Ліги Європи
Гравці Еспаньйола / фото ФК Еспаньйол

Суперник Зорі у плей-офф Ліги Європи Еспаньйол вилетів на матч-відповідь до України.

 

Еспаньйол вирушив до України на матч-відповідь плей-офф Ліги Європи проти Зорі, передає іспанський клуб у своєму твіттері.

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Відзначимо, що каталонський клуб взяв до України 28 гравців. Нагадаємо, перший матч завершився поразкою луганців 1:3.

Додамо, що матч Зоря – Еспаньйол відбудеться 29 серпня у Запоріжжі на стадіоні Славутич Арена. Початок гри о 20:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Зоря Зоря Еспаньйол Еспаньйол Ліга Європи Зоря - Еспаньйол
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