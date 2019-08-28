Зоря – Еспаньйол: іспанці вилетіли до України на матч Ліги Європи

Інтерв’ю — 12:00 2356
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"Вакула може замінити Тайсона у Шахтарі". Як відшукати для себе позитив після 0:4 від АЗ
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Неймар в Барселону: зустріч між клубами завершилася невдачею – директор каталонців розповів про подальші планиІспанія — 11:47 1082
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Барселона мусить інвестувати у трансфер Неймара 500 млн євро – фінансові фактори, які перешкоджають гучному поверненнюІспанія — 09:28 1164
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Коноплянка може продовжити кар'єру в Сампдорії або Ромі – існує ще один несподіваний варіантІталія — 08:24 3420
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Циганик: Останніми роками Шахтар не стимулював суперників Динамо, кияни також не платилиУкраїна — 08:00 1044