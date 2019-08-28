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Заря – Эспаньол: испанцы вылетели в Украину на матч Лиги Европы

11:37 52 Читати українською
Заря – Эспаньол: испанцы вылетели в Украину на матч Лиги Европы
Игроки Эспаньола / фото ФК Эспаньол

Соперник Зари в плей-офф Лиги Европы Эспаньол вылетел на ответный матч в Украину.

 

Эспаньол отправился в Украину на матч плей-офф Лиги Европы против Зари, передает испанский клуб в своем твиттере.

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Отметим, что каталонский клуб взял в Украину 28 игроков. Напомним, первый матч завершился поражением луганчан 1:3.

Добавим, что матч Заря – Эспаньол состоится 29 августа в Запорожье на стадионе Славутич Арена. Начало игры в 20:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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