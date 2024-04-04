Зоря у рамках перенесеного матчу 6-го туру УПЛ 2023/24 зіграє з Динамо. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 6-го туру УПЛ 2023/24 Зоря – Динамо стартує о 15:30 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на ютуб-каналі FootballHub, а також на телеканалі 2+2. Гру розсудить Олександр Омельченко.

Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ

Олександр Яцик, Антон Боль, Артем Бенедюк, Артем Слесар, Ігор Горбач і Вікентій Волошин не зіграють проти "біло-синіх" за умовами оренди.

Стартові склади

Зоря: Сапутін – Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башіч, Мічін, Чурко, Антюх, Бугай, Герреро

Динамо: Бущан – Вівчаренко, Попов, Тимчик, Дячук, Бражко, Волошин, Шапаренко, Андрієвський, Кабаєв, Ванат

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