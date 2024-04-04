Зоря – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ
Зоря у рамках перенесеного матчу 6-го туру УПЛ 2023/24 зіграє з Динамо. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 6-го туру УПЛ 2023/24 Зоря – Динамо стартує о 15:30 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на ютуб-каналі FootballHub, а також на телеканалі 2+2. Гру розсудить Олександр Омельченко.
Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ
Олександр Яцик, Антон Боль, Артем Бенедюк, Артем Слесар, Ігор Горбач і Вікентій Волошин не зіграють проти "біло-синіх" за умовами оренди.
Стартові склади
Зоря: Сапутін – Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башіч, Мічін, Чурко, Антюх, Бугай, Герреро
Динамо: Бущан – Вівчаренко, Попов, Тимчик, Дячук, Бражко, Волошин, Шапаренко, Андрієвський, Кабаєв, Ванат
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