Заря в рамках перенесенного матча 6-го тура УПЛ 2023/24 сыграет с Динамо. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 6-го тура УПЛ 2023/24 Заря – Динамо стартует в 15:30 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на ютуб-канале FootballHub, а также на телеканале 2+2. Игру рассудит Александр Омельченко.

Заря – Динамо: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ

Александр Яцык, Антон Боль, Артем Бенедюк, Артем Слесар, Игорь Горбач и Викентий Волошин не сыграют против "бело-синих" по условиям аренды.

Стартовые составы

Заря: Сапутин – Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Мичин, Чурко, Антюх, Бугай, Герреро

Динамо: Бущан – Вивчаренко, Попов, Тымчик, Дячук, Бражко, Волошин, Шапаренко, Андриевский, Кабаев, Ванат

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