Зустріч між луганською та київською командами пройде у столиці України.

Поєдинок 3-го туру української Прем'єр-ліги між Зорею та Динамо, запланований на 3 вересня, відбудеться у Києві, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Зустріч пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського і стартує о 13:00.

Нагадаємо, напередодні Динамо з розгромної поразки стартувало у новому сезоні УПЛ, пропустивши від СК Дніпро-1 три сухих голи і опустившись на останню сходинку турнірної таблиці. Натомість Зоря на останній хвилині вирвала перемогу у Львова і наразі йде лідером УПЛ.

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