Встреча между луганской и киевской командами состоится в столице Украины.

Поединок 3-го тура украинской Премьер-лиги между Зарей и Динамо, запланированный на 3 сентября, состоится в Киеве, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Встреча пройдет на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского и стартует в 13:00.

Напомним, накануне Динамо с разгромного поражения стартовало в новом сезоне УПЛ, пропустив от СК Днепр-1 три сухих гола и опустившись на последнюю строчку турнирной таблицы. Заря же на последней минуте вырвала победу у Львова и сейчас идет лидером УПЛ.

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