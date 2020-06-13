Зоря – Динамо: Скрипник вказав на помилки луганців, які коштували команді трьох очох

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник оцінив гру своїх підопічних за мотивами матчу проти Динамо (1:3).

"Хороша гра з серйозним суперником. Ми завжди граємо в свій футбол, який нам вдавався.

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Це було до першого голу суперника. Ми забили, могли і другий гол забити. А потім не змогли витримати удар. Індивідуальні якості футболістів Динамо і заміни зіграли свою роль. Ми намагалися відреагувати, але отримали червону картку і все розладналося. Ніби як і бігли, і кутові подавали, але змінити хід поєдинку не змогли.

Мокрий газон? Поле як поле. Нормально все. Ми і граємо, і тренуємося іноді під час дощу. Головне було, що після першого пропущеного гола ми не змогли заспокоїтися і вирівняти ситуацію, граючи в свій футбол. Але хлопцям своїм не можу сказати, що вони не догравали. Динамо є Динамо. Вітаю їх з перемогою, але боротьба не закінчена. Попереду ще шість ігор", – цитує Скрипника офіційний сайт луганців.

Динамо піднялось на чисте друге місце. Зоря відстає на 3 очки і опускається на 3-й рядок.

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