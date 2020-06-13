Заря – Динамо: Скрипник указал на ошибки луганчан, которые стоили команде трех очох

Главный тренер Зари Виктор Скрипник оценил игру своих подопечных по мотивам матча против Динамо (1:3).

"Хорошая игра с серьезным соперником. Мы всегда играем в свой футбол, который нам удается.

Заря – Динамо послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Это было до первого гола соперника. Мы забили, могли и второй гол забить. А потом не смогли выдержать удар. Индивидуальные качества футболистов Динамо и замены сыграли свою роль. Мы пытались отреагировать, но получили красную карточку и все разладилось. Вроде как и бежали, и угловые подавали, но изменить ход поединка не смогли.

Мокрый газон? Поле как поле. Нормально все. Мы и играем, и тренируемся иногда во время дождя. Главное было, что после первого пропущенного гола мы не смогли успокоиться и выровнять ситуацию, играя в свой футбол. Но ребятам своим не могу сказать, что они не доигрывали. Динамо является Динамо. Поздравляю их с победой, но борьба не закончена. Впереди еще шесть игр", – цитирует Скрипника официальный сайт луганчан.

Динамо поднялось на чистое второе место. Заря отстает на 3 очка и опускается на 3-ю строчку.

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