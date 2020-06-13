Зоря – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Наставник Динамо Олексій Михайличенко поділився від враженнями після поєдинку проти Зорі.

"Я вдячний Зорі за те, що вони разом з нами показали хорошу гру, яка заслуговує найвищих оцінок. Найголовніше – обидві команди грали тільки на перемогу, інший результат не розглядався. І це відчувалося в кожному єдиноборстві, в кожному зіткненні і в емоційному плані. Навіть незважаючи на те, що був відсутній найголовніший компонент футболу – глядачі, все-таки гра була по-справжньому бойовою і в якійсь мірі кубковою.

Зоря – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Звичайно ж, я задоволений тим, що ми змогли переломити хід гри і виграти її, хоча початок другого тайму залишився за Зорею, і гол був абсолютно логічний. Напевно, нам трохи пощастило в епізоді, коли м'яч потрапив у поперечину. Але наша команда шукала свої моменти, і я радий, що заміни, які ми зробили, внесли свій внесок в гру, і хлопці, які вийшли на поле, дуже додали і оживили матч.

Андрієвський? Як і багато футболістів, Саша впорався із завданням, яке ми перед ним ставили. У тому, що Саша – сумлінний і талановитий футболіст, ніхто не сумнівався. Він досить довго чекав свого шансу. Але шансом, який ми надаємо практично кожному футболістові, щоб вони могли себе проявити, на мій погляд, він починає користуватися. І тільки від нього буде залежати його подальша кар'єра і розвиток", – цитує Михайличенка офіційний сайт киян.

Динамо піднялось на чисте друге місце. Зоря відстає на 3 очки і опускається на 3-й рядок.

Динамо здобуло вольову перемогу над Зорею у скандальному матчі за друге місце УПЛ