Зоря – Динамо: Саленко виніс невтішний вердикт команді Скрипника

Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко спрогнозував срібного призера чемпіонату України.

"Помітно, що деякі команди не готові до гри. Перш за все, фізично. Український футбол завжди був силовим, але після вимушеної паузи на перший план вийшла техніка – креативні та технічні футболісти (у кого вони є, звичайно) будуть вирішувати долю матчів.

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Щодо поєдинку Зорі і Динамо... Вважаю, що непередбачена пауза у цій грі, яка виникла через грозу та сильну зливу, пішла на користь киянам. Гості відпочили, а тренерський штаб зумів швидко переосмислити гру. А ось Зоря підсіла. Це і визначило перебіг подій.

Чи справедливий підсумок матчу? Якщо судити лише по першому тайму, то несправедливий, звичайно. Але у тому, що трапилося після перерви, Зоря сама винна, адже господарі поля, по суті, зупинилися. Гол Циганкова ефектно завершив поєдинок, в якому сподобалися перші 20 хвилин у виконанні команди Скрипника.

Динамо, думаю, в останніх турах чемпіонату очок більше не втрачатиме. Матч з Зорею все вирішив у боротьбі за срібло. Що стосується Зорі, то вона заслужила бронзу і участь у груповому турнірі Ліги Європи", – сказав Саленко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у матчі 26-го туру Динамо здобуло вольову перемогу над Зорею з рахунком 3:1 і піднялось на другу сходинку турнірної таблиці. Підопічні Скрипника – четверті.

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