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Зоря – Динамо: Саленко виніс невтішний вердикт команді Скрипника

11:13 1202 Читать на русском
Зоря – Динамо: Саленко виніс невтішний вердикт команді Скрипника
Олег Саленко / Фото з соцмереж

Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко спрогнозував срібного призера чемпіонату України.

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвєк
 
Віталій Буяльський 71’
Карлос Де Пена 75’
Віктор Циганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Віталій Буяльський
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвєк
90+6’ Віктор Циганков

"Помітно, що деякі команди не готові до гри. Перш за все, фізично. Український футбол завжди був силовим, але після вимушеної паузи на перший план вийшла техніка – креативні та технічні футболісти (у кого вони є, звичайно) будуть вирішувати долю матчів.

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Щодо поєдинку Зорі і Динамо... Вважаю, що непередбачена пауза у цій грі, яка виникла через грозу та сильну зливу, пішла на користь киянам. Гості відпочили, а тренерський штаб зумів швидко переосмислити гру. А ось Зоря підсіла. Це і визначило перебіг подій.

Чи справедливий підсумок матчу? Якщо судити лише по першому тайму, то несправедливий, звичайно. Але у тому, що трапилося після перерви, Зоря сама винна, адже господарі поля, по суті, зупинилися. Гол Циганкова ефектно завершив поєдинок, в якому сподобалися перші 20 хвилин у виконанні команди Скрипника.

Динамо, думаю, в останніх турах чемпіонату очок більше не втрачатиме. Матч з Зорею все вирішив у боротьбі за срібло. Що стосується Зорі, то вона заслужила бронзу і участь у груповому турнірі Ліги Європи", – сказав Саленко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у матчі 26-го туру Динамо здобуло вольову перемогу над Зорею з рахунком 3:1 і піднялось на другу сходинку турнірної таблиці. Підопічні Скрипника – четверті.

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Теги
Зоря Зоря Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо Олег Саленко Віктор Скрипник Віктор Скрипник Зоря - Динамо
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