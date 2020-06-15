Заря – Динамо: Саленко вынес неутешительный вердикт команде Скрипника

Бывший форвард киевского Динамо Олег Саленко спрогнозировал серебряного призера чемпионата Украины.

"Заметно, что некоторые команды не готовы к игре. Прежде всего, физически. Украинский футбол всегда был силовым, но после вынужденной паузы на первый план вышла техника – креативные и техничные футболисты (у кого они есть, конечно) будут решать судьбу матчей.

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Относительно поединка Зари и Динамо... Считаю, что непредвиденная пауза в этой игре, которая возникла из-за грозы и сильного ливня, пошла на пользу киевлянам. Гости отдохнули, а тренерский штаб сумел быстро переосмыслить игру. А вот Заря подсела. Это и определило ход событий.

Справедлив ли итог матча? Если судить только по первому тайму, то несправедлив, конечно. Но в том, что случилось после перерыва, Заря сама виновата, ведь хозяева поля, по сути, остановились. Гол Цыганкова эффектно завершил поединок, в котором понравились первые 20 минут в исполнении команды Скрипника.

Динамо, думаю, в последних турах чемпионата очков больше не потеряет. Матч с Зарей все решил в борьбе за серебро. Что касается Зари, то она заслужила бронзу и участие в групповом турнире Лиги Европы", – сказал Саленко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в матче 26-го тура Динамо одержало волевую победу над Зарей со счетом 3:1 и поднялось на вторую строчку турнирной таблицы. Подопечные Скрипника – четвертые.

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