Зоря – Динамо: Лєднєв не зіграє проти киян

Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв не допоможе своїй команді у поєдинку 26 туру Прем'єр-ліги проти київського Динамо.

Віктор Скрипник не зможе розраховувати на Богдана Лєднєва у центральному протистоянні 26 туру Прем'єр-ліги. 22-річний атакувальний півзахисник у поєдинку проти Колоса отримав 8 жовту картку в сезоні, тому не зіграє з Динамо через дискваліфікацію, інформує офіційний сайт киян.

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Зауважимо, саме київський клуб володіє правами на гравця, а за Зорю Лєднєв виступає на правах оренди. У січні півзахисник підписав новий контракт з Динамо, який розрахований до літа 2024 року. У сезоні 2019/20 Богдан є найкращим бомбардиром луганців – у його активі 11 забитих м'ячів.

Нагадаємо, матч Зоря – Динамо пройде у Запоріжжі 13 червня. Початок о 17:00.

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