Зоря може припинити існування – у луганців серйозні проблеми

Луганський клуб ризикує зникнути з футбольної карти України, якщо не кваліфікується бодай у груповий турнір Ліги Європи за підсумками поточного сезону.

Зоря зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами. Як відомо, колишній генеральний директор луганців Сергій Рафаїлов заявляв, що президент клубу Євген Геллер не фінансує Зорю з 2014 року. Останнім часом луганці живуть виключно завдяки продажу футболістів та призовим за виступи в єврокубках.

Саме останній пункт і матиме визначальне значення для майбутнього Зорі. Якщо команда Віктора Скрипника не зможе кваліфікуватися хоча б у груповий турнір Ліги Європи 2020/21, то клуб може припинити своє існування. Про це дав зрозуміти сам президент Зорі Євген Геллер. Вихід у групову стадію єврокубків дозволить луганцям отримати кошти для функціонування клубу, стверджує Tribuna.

Нагадаємо, після 25-ти турів УПЛ підопічні Віктора Скрипника посідають 2 місце в турнірній таблиці, перебуваючи у зоні кваліфікації в ЛЧ. Наступний матч Зоря зіграє проти головного конкурента – київського Динамо.

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