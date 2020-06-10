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Заря – Динамо: Леднев не сыграет против киевлян

09:52 127 Читати українською
Заря – Динамо: Леднев не сыграет против киевлян
Богдан Леднев / ФК Заря

Полузащитник Зари Богдан Леднев не поможет своей команде в поединке 26 тура Премьер-лиги против киевского Динамо.

 

Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на Богдана Леднева в центральном противостоянии 26 тура Премьер-лиги. 22-летний атакующий полузащитник в поединке против Колоса получил 8 желтую карточку в сезоне, поэтому не сыграет с Динамо из-за дисквалификации, информирует официальный сайт киевлян.

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Заметим, именно киевский клуб владеет правами на игрока, а за Зарю Леднев выступает на правах аренды. В январе полузащитник подписал новый контракт с Динамо, который рассчитан до лета 2024 года. В сезоне 2019/20 Богдан является лучшим бомбардиром луганчан – в его активе 11 забитых мячей.

Напомним, матч Заря – Динамо пройдет в Запорожье 13 июня. Начало в 17:00.

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Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Богдан Леднев Богдан Леднев Заря - Динамо Киев
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