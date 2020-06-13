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Зоря – Динамо: Де Пена прокоментував свій гол, який приніс киянам три очки

23:31 214 Читать на русском
Зоря – Динамо: Де Пена прокоментував свій гол, який приніс киянам три очки
Карлос Де Пена / Фото ФК Динамо

Легіонер Динамо Карлос Де Пена поділився враженнями від поєдинку із Зорею (3:1).

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвєк
 
Віталій Буяльський 71’
Карлос Де Пена 75’
Віктор Циганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Віталій Буяльський
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвєк
90+6’ Віктор Циганков

"Я дуже радий, ми здобули непросту, але хорошу перемогу. Нам ця перемога була дуже потрібна, враховуючи боротьбу із Зорею за друге місце. Але розслаблятися ніколи, тепер ми повинні відразу ж сфокусуватися на кубковій грі, яка відбудеться в середу. Ми повинні продовжити переможну серію, щоб фінішувати в зоні Ліги чемпіонів і завоювати Кубок України.

Зоря – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Зоря – дуже хороша команда, яку очолює грамотний тренер. Сьогоднішня гра складалася для нас непросто. Коли Зоря відкрила рахунок, вона виглядала краще за нас. Але потім гра змінилася. У нас вийшли свіжі гравці на поле, ми стали більше атакувати та забили три голи. Вважаю, що ми заслужили перемогу, оскільки діяли краще в заключні 30 хвилин зустрічі. Ми можемо бути задоволені результатом, адже піднялися на друге місце, переграли сильного суперника. Тепер потрібно продовжувати в тому ж дусі.

Мій гол? Дійсно, другий гол дав нам перевагу, після чого ми вже повністю володіли нитками гри. У тому епізоді у нас вийшла хороша взаємодія з Шепелєвим. Він дав дуже зручний пас, після якого мені залишалося увірватися до штрафного майданчика. Голкіпер пішов на вихід, я це побачив і постарався переправити м'яч так, щоб він не дотягнувся", – цитує Де Пена офіційний сайт киян.

Динамо піднялось на чисте друге місце. Зоря відстає на 3 очки і опустилась на 3-й рядок.

Динамо здобуло вольову перемогу над Зорею у скандальному матчі за друге місце УПЛ

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Динамо Динамо Зоря Зоря Зоря - Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена
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