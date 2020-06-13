Зоря – Динамо: Де Пена прокоментував свій гол, який приніс киянам три очки

Легіонер Динамо Карлос Де Пена поділився враженнями від поєдинку із Зорею (3:1).

"Я дуже радий, ми здобули непросту, але хорошу перемогу. Нам ця перемога була дуже потрібна, враховуючи боротьбу із Зорею за друге місце. Але розслаблятися ніколи, тепер ми повинні відразу ж сфокусуватися на кубковій грі, яка відбудеться в середу. Ми повинні продовжити переможну серію, щоб фінішувати в зоні Ліги чемпіонів і завоювати Кубок України.

Зоря – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Зоря – дуже хороша команда, яку очолює грамотний тренер. Сьогоднішня гра складалася для нас непросто. Коли Зоря відкрила рахунок, вона виглядала краще за нас. Але потім гра змінилася. У нас вийшли свіжі гравці на поле, ми стали більше атакувати та забили три голи. Вважаю, що ми заслужили перемогу, оскільки діяли краще в заключні 30 хвилин зустрічі. Ми можемо бути задоволені результатом, адже піднялися на друге місце, переграли сильного суперника. Тепер потрібно продовжувати в тому ж дусі.

Мій гол? Дійсно, другий гол дав нам перевагу, після чого ми вже повністю володіли нитками гри. У тому епізоді у нас вийшла хороша взаємодія з Шепелєвим. Він дав дуже зручний пас, після якого мені залишалося увірватися до штрафного майданчика. Голкіпер пішов на вихід, я це побачив і постарався переправити м'яч так, щоб він не дотягнувся", – цитує Де Пена офіційний сайт киян.

Динамо піднялось на чисте друге місце. Зоря відстає на 3 очки і опустилась на 3-й рядок.

Динамо здобуло вольову перемогу над Зорею у скандальному матчі за друге місце УПЛ