toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЗОРЯ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Зоря – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

20:42 2296 Читать на русском
Зоря – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Зоря – Динамо – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Зоря

Зоря приймала Динамо в рамках центрального матчу 26-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Динамо на Футбол 24.

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвєк
 
Віталій Буяльський 71’
Карлос Де Пена 75’
Віктор Циганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Віталій Буяльський
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвєк
90+6’ Віктор Циганков

Зоря дуже симпатично виглядала у першій половині зустрічі, а на початку другого тайму луганці вийшли вперед завдяки реалізованому пенальті від Юрченка.

Зоря – Динамо: арбітр ухвалив скандальне рішення після жорсткого фолу Кендзьори, порушивши правила VAR

Пропущений м'яч змусив динамівців прокинутись і з інтервалом у 4 хвилини кияни двічі забили супернику, відзначились Буяльський та Де Пена. З 83-ї хвилини господарі догравали у меншості, підвів луганців Ловро Цвєк. Ефектну крапку у поєдинку поставив Циганков, забивши зі штрафного.

Динамо не без питань перемагає і виходить на чисте друге місце. Зоря відстає на 3 очки і опускається на 3-й рядок.

Динамо здобуло вольову перемогу над Зорею у скандальному матчі за друге місце УПЛ

blog_ava
Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ
08:00
11144
Теги
Зоря - Динамо Динамо Динамо Зоря Зоря Відеоновини УПЛ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
    Україна — 16:5010260 Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
45
хв
Мальорка
23:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук