Зоря – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Зоря приймала Динамо в рамках центрального матчу 26-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Динамо на Футбол 24.

Зоря дуже симпатично виглядала у першій половині зустрічі, а на початку другого тайму луганці вийшли вперед завдяки реалізованому пенальті від Юрченка.

Зоря – Динамо: арбітр ухвалив скандальне рішення після жорсткого фолу Кендзьори, порушивши правила VAR

Пропущений м'яч змусив динамівців прокинутись і з інтервалом у 4 хвилини кияни двічі забили супернику, відзначились Буяльський та Де Пена. З 83-ї хвилини господарі догравали у меншості, підвів луганців Ловро Цвєк. Ефектну крапку у поєдинку поставив Циганков, забивши зі штрафного.

Динамо не без питань перемагає і виходить на чисте друге місце. Зоря відстає на 3 очки і опускається на 3-й рядок.

Динамо здобуло вольову перемогу над Зорею у скандальному матчі за друге місце УПЛ