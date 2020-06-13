Заря – Динамо: Де Пена прокомментировал свой гол, который принес киевлянам три очка

Легионер Динамо Карлос Де Пена поделился впечатлениями от поединка с Зарей (3:1).

"Я очень рад, мы завоевали непростую, но хорошую победу. Нам эта победа очень нужна, учитывая борьбу с Зарей за второе место. Но расслабляться некогда, теперь мы должны сразу же сфокусироваться на кубковой игре, которая состоится в среду. Мы должны продолжить победную серию, чтобы финишировать в зоне Лиги чемпионов и завоевать Кубок Украины.

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Заря – очень хорошая команда, которую возглавляет грамотный тренер. Сегодняшняя игра складывалась для нас непросто. Когда Заря открыла счет, она выглядела лучше нас. Но потом игра изменилась. У нас вышли свежие игроки на поле, мы стали больше атаковать и забили три гола. Считаю, что мы заслужили победу, поскольку действовали лучше в заключительные 30 минут встречи. Мы можем быть довольны результатом, ведь поднялись на второе место, переиграли сильного соперника. Теперь нужно продолжать в том же духе.

Мой гол? Действительно, второй гол дал нам преимущество, после чего мы уже полностью владели нитями игры. В том эпизоде ​​у нас получилась хорошея взаимодействие с Шепелевым. Он дал очень удобный пас, после которого мне оставалось ворваться в штрафную. Голкипер пошел на выход, я это увидел и постарался переправить мяч так, чтобы он не дотянулся", – цитирует Де Пена официальный сайт киевлян.

Динамо поднялось на чистое второе место. Заря отстает на 3 очка и опустилась на 3-ю строчку.

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