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Заря – Динамо: Де Пена прокомментировал свой гол, который принес киевлянам три очка

13 июня 23:31 44 Читати українською
Заря – Динамо: Де Пена прокомментировал свой гол, который принес киевлянам три очка
Карлос Де Пена / Фото ФК Динамо

Легионер Динамо Карлос Де Пена поделился впечатлениями от поединка с Зарей (3:1).

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвек
 
Виталий Буяльский 71’
Карлос Де Пена 75’
Виктор Цыганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Виталий Буяльский
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвек
90+6’ Виктор Цыганков

"Я очень рад, мы завоевали непростую, но хорошую победу. Нам эта победа очень нужна, учитывая борьбу с Зарей за второе место. Но расслабляться некогда, теперь мы должны сразу же сфокусироваться на кубковой игре, которая состоится в среду. Мы должны продолжить победную серию, чтобы финишировать в зоне Лиги чемпионов и завоевать Кубок Украины.

Заря – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча

Заря – очень хорошая команда, которую возглавляет грамотный тренер. Сегодняшняя игра складывалась для нас непросто. Когда Заря открыла счет, она выглядела лучше нас. Но потом игра изменилась. У нас вышли свежие игроки на поле, мы стали больше атаковать и забили три гола. Считаю, что мы заслужили победу, поскольку действовали лучше в заключительные 30 минут встречи. Мы можем быть довольны результатом, ведь поднялись на второе место, переиграли сильного соперника. Теперь нужно продолжать в том же духе.

Мой гол? Действительно, второй гол дал нам преимущество, после чего мы уже полностью владели нитями игры. В том эпизоде ​​у нас получилась хорошея взаимодействие с Шепелевым. Он дал очень удобный пас, после которого мне оставалось ворваться в штрафную. Голкипер пошел на выход, я это увидел и постарался переправить мяч так, чтобы он не дотянулся", – цитирует Де Пена официальный сайт киевлян.

Динамо поднялось на чистое второе место. Заря отстает на 3 очка и опустилась на 3-ю строчку.

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