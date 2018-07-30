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Зоря – Брага: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

17:40 337 Читать на русском
Зоря – Брага: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи
ФК Зоря / Фото з сайту клубу

Розпочався продаж квитків на матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між луганською Зорею і португальською Брагою.

Надійшли в продаж квитки на матч Зоря – Брага, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

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Матч третього кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги Європи Зоря – Брага відбудеться 9 серпня на стадіоні Славутич-Арена в Запоріжжі.

Квитки на матч доступні в 4-х цінових категоріях – 150, 200, 300 і 500 гривень. Квитки можна придбати в касах дистрибютора "Musin", або на сайті агенства.

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Теги
Славутич-Арена Зоря Зоря Брага Брага Ліга Європи
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