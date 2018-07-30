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Заря – Брага: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

17:40 40 Читати українською
Заря – Брага: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
ФК Заря / Фото с сайта клуба

Началась продажа билетов на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между луганской Зарей и португальской Брагой.

Поступили в продажу билеты на матч Шахтер – Брага, сообщает официальный сайт луганского клуба.

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Матч третьего квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы Заря – Брага состоится 9 августа на стадионе Славутич-Арена в Донецке.

Билеты на матч доступны в 4-х ценовых категориях – 150, 200, 300 и 500 гривен. Билеты можно приобрести в кассах дистрибьютора "Musin", или на сайте агентства.

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Славутич-Арена Заря Заря Брага Брага Лига Европы
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