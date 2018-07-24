Брага: все, що потрібно знати про суперника Зорі у Лізі Європи

"Футбол 24" розповідає про першого суперника Зорі на шляху до основної сітки Ліги Європи 2018/19.

Брага є "четвертою силою" в португальському футболі. Більш багатими та історично успішними клубами країни є Бенфіка, Порту та Спортінг, але майбутній суперник Зорі "дихає в спину" грандам, а іноді й випереджає їх. Свій перший в історії трофей Брага здобула ще в далекому 1966 році, коли команді підкорився Кубок Португалії. До кінця 20 століття "каноніри" (саме таке прізвисько має Брага) ще тричі виходили до фіналу національного Кубка та двічі грали в матчах за Суперкубок, проте трофеїв більше не здобували.

21 століття виявилося для Браги більш успішним. Команді вдалося з середняка португальського футболу перетворитися в один з найсильніших клубів країни. Двічі Брага завойовувала медалі національного чемпіонату (срібло – в сезоні 2009/2010 та бронзу – в сезоні 2011/2012), одного разу святкувала перемогу в Кубку ліги (2012/2013) та двічі грала у фіналах (Суперкубок-2016 та Кубок ліги 2016/2017).

Вернидуб: Брага – серйозний суперник

Разом з успіхами на внутрішній арені, не загубилася Брага і в Європі. У 2008-му "каноніри" стали переможцями останнього в історії розіграшу Кубка Інтертото, але найуспішніший європейський сезон стався трохи згодом, коли команда під керівництвом Домінгуша Пасієнсії дійшла до фіналу Ліги Європи, де мінімально поступилася землякам з Порту, а по дорозі до матчу за головний трофей турніру пройшла київське Динамо та ще один португальський клуб – лісабонську Бенфіку. В останні декілька років Брага займала єврокубкові позиції в португальській Прімейрі. Сезон 2017/2018 у внутрішньому чемпіонаті команда закінчила на 4-му місці, а в Лізі Європи Брага дійшла до 1/16, де "спіткнулася" на майбутньому фіналісті турніру – марсельському Олімпіку. Стадіон Однією з особливостей суперника Зорі, про яку хочеться сказати, є стадіон Браги. Тридцятитисячна арена була збудована спеціально до чемпіонату Європи. За бюджетом це один з найдорожчих португальських стадіонів (понад 83 млн євро). Вражає він і за унікальністю своєї архітектури – розташований у гірській скелі на околицях міста. Стадіон має лише дві трибуни, дах яких з'єднаний паралельними сталевими канатами. Бразький муніципальний стадіон Головний тренер

Починаючи з квітня 2017 року, Брага грає під керівництвом Абеля Феррейри. Головному тренеру португальського клубу 39 років. Впродовж ігрової кар’єри Феррейра виступав на позиції правого захисника. Є вихованцем місцевого клубу Пенафієль, де пройшов через всі юнацькі команди. Також грав за Гімараєш, Брагу та лісабонський Спортінг, а в 2011 році завершив кар’єру гравця. В якості тренера нинішній наставник суперника Зорі очолював юнацькі та другі команди Спортінга і Браги, а згодом отримав шанс попрацювати й з основою Браги.

Капітан

Брагу на поле з капітанською пов’язкою виводить 30-річний бразильський правий бек – Марсело Гойяно. Дуже символічно, враховуючи рідну позицію нинішнього головного тренера Браги в бутність його кар’єри гравця. Гойяно в Бразилії пограв за маловідомий Греміо Еспортіво Анаполіс, а в Португалії перед Брагою виступав за Фейренсе та Коїмбру. До свого нинішнього клубу Марсело приєднався влітку 2014-го, а весною цього року продовжив контракт ще на 3 роки. За більше ніж 200 матчів професійної кар’єри гравця забив 5 голів та віддав 17 асистів.

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Гравці, що визначають гру команди

Гравців, яких можна було б назвати зірками світового рівня, у команді немає. Проте є декілька гравців, яким, безумовно, треба приділити більше уваги. Якщо говорити про захист, то окрім капітана команди Гойяно слід виділити бразильських центральних оборонців – Рауля Сілву та Бруно Віану. Перший перебрався до Браги лише рік тому, але за останній сезон його ринкова вартість зросла майже в три рази (з 1,75 до 5 мільйонів євро). Що стосується Віани, то він провів у Бразі весь минулий сезон на правах оренди та своєю грою переконав керівництво клубу викупити свій контракт в грецького Олімпіакоса. Обидва захисники є досить габаритними (187 см) та добре виглядають у грі на другому поверсі. Особливу небезпеку для суперників мають підключення Сілви при стандартах.

Є у складі португальських "канонірів" і якісний "хвилеріз". Мова йде про чорногорського опорного півзахисника – Ніколу Вукчевіча. Нікола ще в вересні 2013 року перебрався до другої команди Браги з Подгориці, а ще за 2 роки почав грати за першу команду, в якій з часом став основним та майже незамінним гравцем.

Гравці Браги святкують взяття воріт суперника

Буквально нещодавно до Браги приєднався досить зірковий новачок – добре знайомий Сергію Реброву по Аль-Ахлі бразилець Клаудемір, який перейшов до команди Абеля Феррейри на правах вільного агента. Досвідчений бразильський центральний хавбек є суттєвим посиленням для Браги саме під єврокубки, адже має неабиякий досвід виступів в них.

Мабуть, найзірковішим гравцем цього складу Браги є португальський атакувальний півзахисник Рікарду Орта. Саме він був найрезультативнішим гравцем команди у чемпіонаті Португалії минулого сезону (11 голів + 8 асистів). Цей малюк (зріст – 173 см) досить добре бачить поле та здатен віддати гостру передачу. Окрім цього до сильних сторін Орти можна віднести ще й гарно поставлений удар.

В атакувальній лінії у "канонірів" також є кого відзначити. В розпорядженні Абеля Феррейри є два потужних нападники – Паулінью та Дієго Соуза. Трохи рідше грає не менш потужний форвард збірної Єгипту – Ахмед Хассан. В залежності від суперника та малюнку гри, головний тренер Браги може використовувати ще й легкого (другого) форварда, в ролі якого виступає португалець з ангольським корінням – Вілсон Едуарду. Усіх чотирьох складно віднести до голеадорів, проте загальні 33 голи за підсумками минулого сезону у португальському чемпіонаті – досить пристойний результат.

Брага проти українських клубів

Як вже згадувалося вище, у найуспішнішому своєму сезоні 2010/2011 Брага на стадії ¼ фіналу ЛЄ несподівано залишила за бортом київське Динамо завдяки голу на виїзді (1:1, 0:0).

Більше ж за всі українські клуби з Брагою пощастило зустрічатися донецькому Шахтарю, і "гірники" стали для португальців дуже незручним суперником (шість поразок в шести поєдинках ЛЧ та ЛЄ). Цікаво, що саме з Браги у 2016-му прийшов до Шахтаря нинішній головний тренер донецького клубу – Паулу Фонсека.

Стиль гри Браги та шанси Зорі

Португальський клуб полюбляє володіти м’ячем, що й недивно, враховуючи переважно бразильсько-португальський склад команди. Брага завжди намагається доводити власні атаки до логічного завершення через удари по воротах, а гравці атаки непогано реалізовують моменти біля чужих воріт. Одним з головних завдань Зорі та фактором можливого успіху луганського клубу у протистоянні з Брагою буде надійна гра в обороні. Особливо важливим буде не дати розгулятися Андре Орті та Паулінью, бо ці двоє можуть принести багато проблем суперникам Браги.

Шанси можуть з’являтися у Зорі на контратаках та в боротьбі на другому поверсі, де підопічні Абеля Феррейри часом виглядають не дуже впевнено.

Форма

Ще однією перевагою Зорі може стати кращий стан підготовки команди на момент протистояння з Брагою. Підопічні Вернидуба перед першим поєдинком з португальцями встигнуть зіграти три офіційні матчі в УПЛ, в той час як сезон у Португалії ще не розпочнеться. Поки що Брага досить непогано виглядає у передсезонних поєдинках, але цього замало для того, щоб оцінювати реальну силу суперника Зорі.

Артур Киселевський, Футбол 24

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