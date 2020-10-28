"Для нас завтра дуже важлива гра, з урахуванням того, що ми програли у першому турі, а конкурент виграв протистояння у домашньому матчі. Завтра ми граємо вдома, хочеться, щоб інтрига повернулася. Тож розраховуємо на позитивний результат.

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Ми розуміємо, що Брага – дуже зіграна команда, яка, практично, грає одним складом. Багато бразильців, португальців – все технічні. Але ми хочемо показати наш рівень, нашу гру вдома і віддати всі сили, щоб здобути позитивний результат у Запоріжжі.

Всіх секретів не хочеться так відразу за день до матчу розповідати. Ми завжди вивчаємо наших суперників, гравці вміють знайти підхід до суперника. Якщо порівнювати попередні поєдинки Браги з Зорею, то практично 80% тих гравців, які були у складі, залишилися, тому вони нам вже знайомі. У нас частина футболістів теж змінилась, змінився стиль гри. Але якщо ти не віриш сам у себе, то немає сенсу виходити на поле. Ми хочемо завтра показати азарт, адже граємо вдома. Тим більше прийдуть уболівальники – ми хочемо порадувати їх хорошою грою.

Щодо кадрових питань... Нам не допоможе Жунінью – він зараз виробляє візу, тому на даний момент за кордоном. Абу Ханна тренується в загальній групі, на повну силу. Чи буде він грати – поки невідомо. Ми задоволені командою, складом. Ті хлопці, які виходять на поле – вони того варті", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, вже завтра, 29 жовтня, Зоря в рамках 2-го туру Ліги Європи на власному полі прийматиме португальську Брагу. Початок зустрічі о 19:55.

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