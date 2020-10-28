"Для нас завтра очень важная игра, с учетом того, что мы проиграли в первом туре, а конкурент выиграл противостояние в домашнем матче. Завтра мы играем дома, хочется, чтобы интрига вернулась. Поэтому рассчитываем на положительный результат.

Заря – Брага: УЕФА назначил арбитра на матч Лиги Европы

Мы понимаем, что Брага – очень сыгранная команда, которая практически играет одним составом. Много бразильцев, португальцев – все техничные. Но мы хотим показать наш уровень, нашу игру дома и отдать все силы, чтобы добиться положительного результата в Запорожье.

Всех секретов не хочется так сразу за день до матча рассказывать. Мы всегда изучаем наших соперников, игроки умеют найти подход к сопернику. Если сравнивать предыдущие поединки Браги с Зарей, то практически 80% тех игроков, которые были в составе остались, поэтому они нам уже знакомы. У нас часть футболистов тоже поменялась, изменился стиль игры. Но если ты не веришь сам в себя, то нет смысла выходить на поле. Мы хотим завтра показать азарт, ведь играем дома. Тем более придут болельщики – мы хотим порадовать их хорошей игрой.

Относительно кадровых вопросов... Нам не поможет Жунинью – он сейчас делает визу, поэтому на данный момент за рубежом. Абу Ханна тренируется в общей группе, в полную силу. Будет ли он играть – пока неизвестно. Мы довольны командой, составом. Те ребята, которые выходят на поле – они того стоят", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, уже завтра, 29 октября, Заря в рамках 2-го тура Лиги Европы на своем поле будет принимать португальскую Брагу. Начало встречи в 19:55.

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