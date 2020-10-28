Після виїзної перемоги над Реалом, домашня нічия проти фіналістів Ліги Європи вже не розцінювалася, як сенсація. Хоча, з огляду на хронологію подій, була сприйнята більшістю експертів позитивно – наче ще одна звитяга.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

Цікаво, що чимало уваги на свою адресу отримав Антоніо Конте. А дехто навіть доволі жорстко критикує футбол у виконанні його команди.

*******

Експерт ТК Футбол, а в минулому півзахисник збірної України Євген Левченко сповнений позитиву і нахвалює молодого кіпера "гірників".

Журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко також відзначає Трубіна, а ще знаходить спільне між Каштру, Луческу і Шевченком.

Алекс Великих, наш скаут в Італії, не без гордості публікує спільне фото із 19-річним голкіпером.

Експерт Alex Gramm вважає, що Інтер згубив поспіх, а Шахтарю допомогли вищі сили.

Золоті слова від коментатора Setanta Sports Ukraine Ігоря Бойка.

Одне з ключових запитань ставить "Бомбардир" Роман Бебех: чи був пенальті на Лукаку?

Журналіст і PR-фахівець телеканалів "Футбол" Данило Вереітін захоплюється Каштру і не тільки. Цікаве порівняння для Додо!

"Ковідний футбол не має логіки", – виносить свій вердикт В'ячеслав Заховайло, агент, експерт та менеджер.

Юрій Шевченко, автор подкасту про італійський футбол "Дети папы Карло", наводить красномовну статистику.

Полтавський журналіст і медіаконсультант Євген Бриж вказує на слабке місце "гірників", яке першим намацав Юрій Максимов.

Журналіст Трибуни Олександр Сажко: той випадок, коли за жорсткий автобус не критикують, а хвалять.

А Дмитро Литвинов, ще один автор Трибуни, пройшовся рентгеном по персоні наставника Інтера. Обережно, багато тексту!

Завершуємо огляд мемасами Брутального футболу, до яких ви вже звикли.

Сторінка автора у Facebook

Шахтар вистраждав нічию проти Інтера – Трубін та поперечки врятували очко