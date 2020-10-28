"Шахтар у Лавру заніс перед матчем": табуретка Конте, чи був пенальті на Лукаку, або Чому у Шеви болітиме голова
"Футбол 24" презентує вершки першої реакції блогосфери на матч 2-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Інтер (0:0).
Після виїзної перемоги над Реалом, домашня нічия проти фіналістів Ліги Європи вже не розцінювалася, як сенсація. Хоча, з огляду на хронологію подій, була сприйнята більшістю експертів позитивно – наче ще одна звитяга.
Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу
Цікаво, що чимало уваги на свою адресу отримав Антоніо Конте. А дехто навіть доволі жорстко критикує футбол у виконанні його команди.
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Експерт ТК Футбол, а в минулому півзахисник збірної України Євген Левченко сповнений позитиву і нахвалює молодого кіпера "гірників".
Журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко також відзначає Трубіна, а ще знаходить спільне між Каштру, Луческу і Шевченком.
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Експерт Alex Gramm вважає, що Інтер згубив поспіх, а Шахтарю допомогли вищі сили.
Золоті слова від коментатора Setanta Sports Ukraine Ігоря Бойка.
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