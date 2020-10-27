Зоря – Брага: УЄФА призначив арбітра на матч Ліги Європи
Матч групового етапу Ліги Європи між Зорею та Брагою розсудить грузинська бригада арбітрів.
Поєдинок другого туру ЛЄ за участі української команди розсудить грузин Георгій Круашвілі – його призначили головним арбітром зустрічі.
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Як повідомляє офіційний сайт Зорі, асистентами рефері стануть Леван Варамішвілі та Заза Піпія, а четвертим арбітром буде Георгій Вадачкорія.
Нагадаємо, після першого туру Ліги Європи команда Віктора Скрипника розташувалась на останньому місці квартету G, третє місце в АЕКа, першу та другу сходинку між собою ділять Лестер та Брага відповідно. Вже 29 жовтня Зоря зіграє з португальською командою у другому турі групового етапу ЛЄ. Початок матчу о 19:55.
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