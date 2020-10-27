Матч групового етапу Ліги Європи між Зорею та Брагою розсудить грузинська бригада арбітрів.

Поєдинок другого туру ЛЄ за участі української команди розсудить грузин Георгій Круашвілі – його призначили головним арбітром зустрічі.

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Як повідомляє офіційний сайт Зорі, асистентами рефері стануть Леван Варамішвілі та Заза Піпія, а четвертим арбітром буде Георгій Вадачкорія.

Нагадаємо, після першого туру Ліги Європи команда Віктора Скрипника розташувалась на останньому місці квартету G, третє місце в АЕКа, першу та другу сходинку між собою ділять Лестер та Брага відповідно. Вже 29 жовтня Зоря зіграє з португальською командою у другому турі групового етапу ЛЄ. Початок матчу о 19:55.

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