У 8-му турі чемпіонату України команда Скрипника зуміла врятуватись у матчі з Інгульцем. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Інгулець, який цього сезону ще не знав смаку перемог в УПЛ, зумів у матчі з грізною Зорею завоювати очко. Перший тайм голів не приніс (Гладкому вдалось розпакувати ворота Шуста, але арбітр угледів положення поза грою), а по перерві першими відзначились саме підопічні Лавриненка: Янаков, який належить Зорі, потужним ударом зі штрафного зняв павутину з кута воріт луганців.

Інгулець орендував у Зорі екс-вінгера Динамо

Однак тішитись довелось недовго: вже за одинадцять хвилин Іванісеня після боротьби впав у штрафному майданчику суперника. Арбітр після перегляду епізоду за допомогою VAR, призначив пенальті. Перший постріл Юрченка Шуст потягнув, але через порушення правил суддя наказав повторити спробу. Вдруге екс-кіперу збірної України переграти півзахисника луганців не вдалось.

Нічия залишила Зорю на восьмій сходинці турнірної таблиці УПЛ, Інгулець – одинадцятий.

Інгулець на виїзді втримав нічию із Зорею – орендований у луганців Янаков забив шедевральний гол