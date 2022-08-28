У стартових трьох турах Бундесліги Баварія забила 15 голів, пропустивши тільки 1. Фаворит поєдинку на Альянц Арені був очевидним, але у складі гладбахців знайшовся герой.

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Його ім'я – Ян Зоммер. Швейцарець здійснив 19 сейвів, встановивши рекорд Бундесліги. Досі найкращим показником було 14 сейвів від Алєксандера Шволова. У січні цього року голкіпер, який тоді виступав за Герту, влаштував бенефіс у грі з тією ж Баварією, інформує Opta.

Зоммер творив справжні дива у воротах, кілька разів врятувавши свою команду. Пробити швейцарця зумів лише Лерой Сане наприкінці поєдинку. На той момент рахунок був 0:1 на користь Борусії, яка реалізувала одну зі своїх контратак. Автором забитого м'яча став Маркус Тюрам.

1:1 – Баварія набрала 10 очок і ділить з Уніоном перше місце. У "жеребців" 8 балів і 6 сходинка.