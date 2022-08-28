Мюнхенская команда впервые в сезоне 2022/23 потеряла очки. Смотрите видео голов и обзор поединка Бавария – Боруссия М.

В трех стартовых турах Бундеслиги Бавария забила 15 голов, пропустив только 1. Фаворит поединка на Альянц Арене был очевиден, но в составе гладбахцев нашелся герой.

Бавария снова не победила Борусию М, сыграв вничью в Мюнхене – Гладбах отобрал очки в четвертом матче подряд

Его имя – Ян Зоммер. Швейцарец совершил 19 сейвов, установив рекорд Бундеслиги. До сих пор лучшим показателем было 14 сейвов от Александра Шволова. В январе этого года голкипер, тогда выступавший за Герту, устроил бенефис в игре с той же Баварией, информирует Opta.

Зоммер творил настоящие чудеса в воротах, несколько раз спасая свою команду. Пробить швейцарца сумел только Лерой Сане в конце поединка. На тот момент счет был 0:1 в пользу Борусии, реализовавшей одну из своих контратак. Автором забитого мяча стал Маркус Тюрам.

1:1 – Бавария набрала 10 очков и делит с Унионом первое место. У "жеребцов" 8 баллов и 6 строчка.