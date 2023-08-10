Товариський матч

Зальцбург – Інтер – 3:4

Голи: Конате, 6, 35, Байду, 46 – Павловіч, 9 (автогол), де Врей, 25, Корреа, 43, Сенсі, 90

Дебют воротаря Яна Зоммера за Інтер не інакше як провальним назвати не можна. Уже до шостої хвилини зустрічі швейцарський голкіпер "привіз" пенальті у свої ворота і зробив грубу помилку, яка коштувала "нерадзуррі" пропущеного м'яча. Спочатку Зоммер збив у своєму штрафному майданчику Конате, а за хвилину невдало зіграв на перехопленні та залишив свої ворота порожніми, чим той самий Конате і скористався.

Інтер офіційно оголосив про перехід голкіпера Баварії

Надалі екс-воротар Баварії взяв себе в руки і більше не помилявся, хоча назвати його гру впевненою язик не повертається. Зальцбург забив у цій зустрічі чотири м'ячі, але один із них було скасовано через офсайд після відеоперегляду – австрійці вирішили провести цей матч із системою VAR. Інтер виграв цю зустріч дивом: господарі не реалізували два пенальті (Конате пробив вище поперечини, а Шиміч - поруч зі штангою), тоді як півзахисник фіналістів Ліги чемпіонів Стефано Сенсі забив переможний м'яч на 90-й хвилині.