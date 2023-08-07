Прес-служба міланського клубу повідомила про перехід 34-річного швейцарця. Інтер не розголосив деталі угоди з Яном Зоммером, але раніше зазначалось, що голкіпер підпише угоду на три роки – до 2026 року.

Трансфер Трубіна в Інтер під загрозою зриву – фіналіст ЛЧ обрав інший пріоритет через апетити Шахтаря

Трансфер першого номера збірної Швейцарії обійшовся міланцям в близько 6 мільйонів євро. На позицію голкіпера Інтер розглядав Анатолія Трубіна, однак італійці не змогли задовольнити апетити Шахтаря.

Ян Зоммер перейшов в Баварію в минулому сезоні, щоб компенсувати відсутність Мануеля Нойєра, втім голкіпер не хотів бути на других ролях і вирішив покинути клуб.

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