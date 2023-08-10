Товарищеский матч

Зальцбург – Интер – 3:4

Голы: Конате, 6, 35, Байду, 46 – Павлович, 9 (автогол), де Врей, 25, Корреа, 43, Сенси, 90

Дебют вратаря Яна Зоммера за Интер не иначе как провальным назвать нельзя. Уже к шестой минуте встречи швейцарский голкипер "привёз" пенальти в свои ворота и совершил грубую ошибку, которая стоила "нерадзурри" пропущенного мяча. Сначала Зоммер сбил в своей штрафной площади Конате, а через минуту неудачно сыграл на перехвате и оставил свои ворота пустыми, чем всё тот же Конате и воспользовался.

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В дальнейшем экс-вратарь Баварии взял себя в руки и больше не ошибался, хотя назвать его игру уверенной язык не поворачивается. Зальцбург забил в этой встрече четыре мяча, но один из них был отменён из-за офсайда после видеопросмотра – австрийцы решили провести этот матч с системой VAR. Интер выиграл эту встречу чудом: хозяева не реализовали два пенальти (Конате пробил выше перекладины, а Шимич – рядом со штангой), а полузащитник финалистов Лиги чемпионов Стефано Сенси забил победный мяч на 90-й минуте.