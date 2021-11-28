Після матчу з Минаєм Вербіч зумів відсвяткувати свій день народження у компанії своєї дівчини Альвіни та друга Дані Грабоваца, який і поділився світлиною в Instagram.

Екс-легіонери Динамо і Шахтаря виграли Копа Лібертадорес – Палмейрас захистив титул у бразильській битві з Фламенго

Футболіст отримав шикарний сюрприз – торт із емблемою Динамо та "Золотим м'ячем" зверху. Додамо,що Беньяміну вчора, 27 листопада, виповнилось 28 років.

До слова, Вербіч провів 10 матчів у складі Динамо у поточному сезоні, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Минай – Динамо: Київ ледь не віддав виграшний матч – валідольна гра з незрозумілим провалом, українці приносять очки