Кубок Лібертадорес-2021, фінал

Палмейрас – Фламенго – 2:1

Голи: Вейга, 5, Дейверсон, 95 – Барбоза, 72

Вдруге поспіль вирішальний матч був бразильським – зійшлися переможці двох попередніх розіграшів. У 2019-му Фламенго здолав Рівер Плейт, а роком пізніше Палмейрас розібрався із Сантосом. Українські фанати мали причини підтримати "вердао" – у основі вийшов колишній хавбек Динамо Дуду, а на лавці сидів Луїс Адріано, який залишив чималий слід в Шахтарі. Фламенго міг похизуватися зірковим десантом ветеранів – Дієго Алвес (екс-кіпер Валенсії), Давід Луїс (Челсі, Арсенал, ПСЖ), Філіпе Луїс (Атлетіко, Челсі), Маурісіо Ісла (Ювентус, Марсель) і форвард Габріель Барбоза, який провалився в Інтері.

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Фінал приймав стадіон Сентенаріо в уругвайській столиці Монтевідео. Букмекери вважали формальних гостей фаворитом, проте саме вони пропустили на 5-й хвилині. Правий захисник Майке прорвався флангом і викотив передачу під удар Вейзі – Давід Луїс пролетів у незграбному підкаті, а Дієго Алвес не встиг скластися. Це був ідеальний сценарій для Палмейраса, який відійшов у оборону і чекав шанси у контратаках. На 32-й хвилині тренеру Фламенго довелося міняти Філіпе Луїса через травму. За весь тайм "стерв'ятники" завдали одного удару в площину, з яким Вевертон впорався.

Палмейрас спокійно контролював гру упродовж другої половини, допоки не підвів Вевертон. На 72-й хвилині Барбоза увірвався до карного майданчика і наважився на удар з гострого кута – воротар "вердао" з ним не впорався. Незабаром втрати зазнав і Палмейрас, коли Зе Рафаеля винесли на ношах. Фламенго на куражі повинен був добивати суперника, але Майкл з вбивчої позиції примудрився пробити повз дальню стійку.

Поєдинок перейшов у екстратайми, і знову Палмейрас забив швидкий м'яч. Андреас Перейра (хавбек належить МЮ) надто довго вовтузився з м'ячем, подарувавши Дейверсону рандеву з голкіпером і легкий гол. 30-річний форвард не зміг стримати сліз. Саме цей удар дозволив Палмейрасу захистити титул і здобути третій Копа Лібертадорес у своїй історії. Підопічні Абеля Феррейри представлятимуть КОНМЕБОЛ у наступному розіграші клубного чемпіонату світу.

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