"Золотой мяч" и логотип Динамо – Вербич получил подарок на день рождения
28 ноября 11:58 - Читати українською
Вингер Динамо Беньямин Вербич получил красивое поздравление с 28-летием.
После матча с Минаем Вербич сумел отпраздновать свой день рождения в компании своей девушки Альвины и друга Дани Грабоваца, который и поделился фотографией в Instagram.
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Футболист получил шикарный сюрприз – торт с эмблемой Динамо и "Золотым мячом" сверху. Добавим, что Беньямину вчера, 27 ноября, исполнилось 28 лет.
К слову, Вербич провел 10 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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