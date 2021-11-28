После матча с Минаем Вербич сумел отпраздновать свой день рождения в компании своей девушки Альвины и друга Дани Грабоваца, который и поделился фотографией в Instagram.

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Футболист получил шикарный сюрприз – торт с эмблемой Динамо и "Золотым мячом" сверху. Добавим, что Беньямину вчера, 27 ноября, исполнилось 28 лет.

К слову, Вербич провел 10 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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