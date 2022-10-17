Журналіст Ігор Лінник, який співпрацює з France Football з 2002 року, зізнався, як проголосував за претендентів на "Золотий м'яч-2022".

Бензема та Вінісіус / фото з відкритих джерел

Україну в голосуванні, організованому французьким виданням, представляв Ігор Лінник, колишній репортер УЄФА, а нині головний редактор сайту "Футбольний клуб". Журналіст у ефірі Футбол 2.0 повідомив, за кого віддав свої голоси.

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Так, перше місце від України дісталось Каріму Бензема. На другу сходинку поставили Роберта Лєвандовскі, третя позиція дісталась Мохамеду Салаху, четверта – Вінісіусу, а п'ята – Ерлінгу Холанду.

Зауважимо, що церемонія нагородження "Золотий м'яч" розпочалась о 21:30 за київським часом. Головним претендентом називають Каріма Бензема, а от Роналду та Мессі не потрапили до десятки найкращих.

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