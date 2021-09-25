Анчелотті переконаний, що Бензема може виграти "Золотий м'яч"
06:00 - Читать на русском
Головний тренер Реала Карло Анчелотті високо оцінив форварда мадридців Каріма Бензема.
"Золотий м'яч" для Бензема? Через те, що Карім робить на полі, він повинен бути в списку гравців, які можуть отримати цей приз.
Анчелотті анонсував дебют Луніна за Реал у поточному сезоні
У Каріма є час, щоб виграти "Золотий м'яч". Я не думаю, що це його останній сезон. Бензема як вино – чим старше, тим краще", – наводить слова Анчелотті Marca.
Відзначимо, що Бензема видав розкішний початок сезону – у 7 матчах француз відзначився 8 голами та 7 асистами.
Гвардіола марить реваншем, Маліновський їде в лігво чемпіона та перше Дербі Капітоліно Моурінью: топ-матчі євровікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter