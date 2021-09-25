"Золотий м'яч" для Бензема? Через те, що Карім робить на полі, він повинен бути в списку гравців, які можуть отримати цей приз.

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У Каріма є час, щоб виграти "Золотий м'яч". Я не думаю, що це його останній сезон. Бензема як вино – чим старше, тим краще", – наводить слова Анчелотті Marca.

Відзначимо, що Бензема видав розкішний початок сезону – у 7 матчах француз відзначився 8 голами та 7 асистами.

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