"Золотий м'яч-2021": визначився офіційний транслятор церемонії нагородження в Україні
Українські вболівальники матимуть змогу в прямому ефірі дізнатися, кого France Football визнав найкращим гравцем за підсумками року.
Церемонію нагородження в Україні покажуть канали "Футбол", інформує офіційний сайт мовника.
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Результати голосування "Золотого м'яча" оголосять 29 листопада. Місце проведення заходу – знаменитий паризький театр Шатле. Минулоріч France Football вирішив не обирати найкращого гравця за підсумками коронавірусного сезону.
Нагадаємо, цього разу головним фаворитом букмекерів вважається форвард ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі.
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