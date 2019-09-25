toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Статті Овертайм
МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Зідзвонилися із Марадоною – він мені подякував". Ігор Бєланов – як отримати "Золотий м’яч" і не забити пенальті

10:05 4829 469 Читать на русском
"Зідзвонилися із Марадоною – він мені подякував". Ігор Бєланов – як отримати "Золотий м’яч" і не забити пенальті
Ігор Бєланов, володар "Золотого м'яча-1986"
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" розповідає про легендарного форварда Динамо 80-х – він став другим українцем, якому підкорився найпрестижніший індивідуальний трофей. Сьогодні Ігорю Бєланову виповнилося 59 років.

Ігор Бєланов був стрімким, вибуховим футболістом. Вихором вривався у штрафний майданчик суперника і закінчував прохід гарматним ударом. Аналогічний маневр відбувався в його кар’єрі. У 1985 році став гравцем київського Динамо, дебютував у збірній СРСР, а вже за підсумками 1986-го здійняв над головою "Золотий м’яч".

Найбільше балів уродженцю Одеси приніс тріумф Динамо у Кубку Кубків, а також виступ збірної Союзу на Кубку світу у Мексиці, де Бєланов забив 4 голи, зокрема три з них – у ворота Бельгії, коли команду Лобановського зупинив лише головний арбітр Фредрікссон.

Педерсени: 5 арбітрів, які відверто вбивали українські команди

У голосуванні France Football Бєланов набрав 84 очки, аж на 22 пункти випередивши головного конкурента – форварда збірної Англії Гарі Лінекера, а також іспанця Еміліо Бутрагеньо, який замкнув почесну трійку. До речі, окрім нового футбольного короля засвітилися ще два "динамівці": Павло Яковенко отримав 3 очки, а Олександр Заваров із 20 пунктами фінішував на високому 6-му місці.

"Мені повідомили десь за місяць до оприлюднення підсумків, пригадує Ігор Бєланов. Проводив відпустку в Одесі, коли зателефонував Авдій Пеналов людина, яка працювала в Динамо і одночасно на France Football. Він сказав: "Вітаю! Ти став володарем "Золотого м'яча"!"

Нагорода знайшла свого героя 18 березня 1987 року. Бєланову вручили "Золотий м’яч" перед стартом чвертьфінального матчу Кубка чемпіонів між Динамо і Бешикташем. Свідками особливої події стали переповнені трибуни 100-тисячника Республіканського. Кияни ще в першому матчі вирішили долю путівки у півфінал, розгромивши турків – 5:0. Вдома Динамо забило ще двічі – відзначилися Блохін і Євтушенко. Наприкінці поєдинку красиву крапку міг поставити новий володар "Золотого м’яча" Ігор Бєланов. Михайличенко заробив для нього пенальті, проте емоції від передматчевої церемонії так і не відпустили форварда – він потужно зарядив у поперечку.

Цікаво, що журналісти France Football, які прибули до Києва, висловили бажання побувати у Бєланова вдома. Для яскравого репортажу їм бракувало деталей про те, як поживає зірка радянського футболу поза межами стадіону. Але Ігор у квартиру їх не впустив.

"У квартирі йшов ремонт, розповідав Бєланов багато років опісля. – Вести їх у службову квартиру не бачив сенсу. А спілкувалися і фотографувалися ми в красивих місцях. У Києво-Печерській лаврі, на тлі київських церков. Хлопці з France Football приїжджали й потім, вже в Одесу. Вони готували книгу про всіх володарів "Золотого м'яча". Мені сказали, що прийом у Бєланова був найкращим з усіх володарів трофею. Ви ж знаєте, як зустрічають в Одесі! Ми і в лазні парилися, і на риболовлю їздили на Дністер. Ловили коропа і судака. А на морі бичків. Хіба що акулу-катрана так і не вдалося спіймати".

Бєланов

Свою реліквію Бєланов тривалий час зберігав у банку: "Вдома – небезпечно". Однак тепер прописка "Золотого м’яча" змінилася. Геннадій Перепаденко, екс-хавбек Чорноморця і московського Спартака, товариш Ігоря Івановича, зізнався, що той віддав свій трофей у музей київського Динамо.

Минулого року France Football проводив цікаве опитування: "Хто, на вашу думку, був гідний "Золотого м’яча", але не отримав його?" За підсумками 1986-го респонденти вивели на перше місце Дієго Марадону.

"Добре, що віддавати приз довелося Марадоні, а не комусь іншому, посміявся Бєланов. Ми з Дієго зідзвонилися, він подякував за "Золотий м'яч". А якщо серйозно, мене ця інформація пристойно повеселила. Мабуть, напередодні Нового року комусь захотілося пожартувати. Але я одесит, і з почуттям гумору у мене все гаразд".

Сторінка автора у Facebook

"Перший тайм ми провалили". Як "Динамо" епічно перемогло "Реал", а Шевченко та Ребров розіграли комбінацію рівня "космос"

blog_ava
Шаран відправив дубль Олександрії зі своїм помічником на матч Кубка України проти Діназа – основа залишилась вдома
11:47
1294
Теги
Динамо Динамо Головне France Football Дієго Марадона Дієго Марадона Статті Золотий м'яч Олег Бабій Овертайм Бешикташ Бешикташ Ігор Бєланов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
45
хв
Маріуполь
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук